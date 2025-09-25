Moreno reafirma que no habrá una subida de impuestos

El alcalde, con Iván Alonso y Luis Antonio Moreno, en uno de los pueblos de Ponferrada.dl

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, ha querido hacer pública su reacción ante las falsedades vertidas por el Grupo Municipal Socialista entorno a la política impositiva del actual equipo de Gobierno para reiterar, una vez más que: «ni hemos, ni vamos a subir los impuestos, ni directa ni indirectamente».

El concejal Moreno ha detectado en el Grupo Municipal Socialista «cierta ansiedad, provocada por la proximidad de la campaña electoral».

«Ahora van un paso más allá, se atreven a hacer de pitonisa y adelantan cosas que les gustaría que hiciéramos para poderlas criticar. Se les ha ido de las manos porque es falso que fuéramos a llevar a Pleno ningún tipo de modificación que incremente la presión fiscal a los ciudadanos de Ponferrada. Es algo que mantenemos desde el primer momento a pesar de lo que nos hemos encontrado al entrar a gobernar. No vamos a subir impuestos de ninguna manera y eso tiene que quedar claro», asegura Luis Antonio Moreno. En este sentido, el titular de Hacienda, Régimen Interior y Contratación del consistorio ponferradino precisa que «hay un informe de Tesorería alertando de que si continúan las actuales bonificaciones en el Impuesto de Vehículos éste puede acabar siendo residual, pero a pesar de ello nos seguimos comprometiendo a no aumentar la presión fiscal».

Por este motivo, el edil popular asegura que «el Sr. Ramón — en referencia al portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Olegario Ramón— declaró hace unos días que el PSOE es serio y no dice lo que la gente quiere oír», indicó.

Así, el concejal del equipo de Gobierno ratificó que «son el PSOE, pero no puedo decir que sean serios y aseguro que dicen lo que la gente quiere oír, porque utilizan cualquier cosa para hacer demagogia».

Cabe recordar que el Grupo Municipal Socialista denunció la intención del equipo de Gobierno de modificar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica limitando las bonificaciones a coches eléctricos e híbridos y, por tanto, incrementando la presión fiscal y han insistido en que el equipo de Gobierno pretendía «colar» una nueva subida de impuestos.