El Gobierno abonará antes de finales de año las ayudas a los ganaderos afectados por los incendios

El Gobierno de España abonará antes de finales de año las ayudas destinadas a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de este verano en la comarca del Bierzo.

Así lo avanzó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante una visita a una de las explotaciones dañadas en la localidad de Tremor de Arriba, en el municipio de Igüeña. Planas estuvo acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, así como por otras autoridades.

“Los incendios de este verano han sido una gran tragedia, no solo desde el punto de vista ambiental, por la destrucción de masa forestal, sino también para quienes viven y trabajan en las zonas rurales”, señaló el titular de Agricultura. En esta línea, precisó que es una “obligación” de todas las administraciones públicas “prestar todo nuestro apoyo para que se pueda continuar y mejorar la situación”.

El ministro indicó que se han visto afectadas 30.000 hectáreas agrarias en España por los incendios del pasado mes, de las cuales 12.700 se encuentran en Castilla y León. “Mi gran preocupación son, evidentemente, los pastos”, añadió, ya que en la comarca estos se han visto gravemente dañados, lo que supone un incremento de costes para la actividad ganadera.

“Es una obligación reparar la parte material, porque todos percibimos la destrucción de los incendios y sus consecuencias económicas, pero también se ve afectado algo inmaterial: el entorno de tantos ganaderos”, subrayó.

Planas precisó que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto hoy la consulta pública del real decreto que regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños producidos en la actividad agraria por los grandes incendios de este verano. La consulta permanecerá abierta hasta el 3 de octubre. Se contemplan dos líneas de apoyo en las zonas gravemente afectadas —aquellas con más de 500 hectáreas quemadas—.

Por una parte, la ayuda directa a explotaciones agrarias, cuyo importe se calculará en función de los ingresos declarados, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 10.000 euros por beneficiario. Para quienes dispongan de seguros agrarios y hayan sufrido daños indemnizables, la ayuda mínima se eleva a 6.000 euros.

La segunda línea es una ayuda complementaria al seguro agrario, que incrementa la subvención de la prima hasta el 70 % del coste, el máximo que permite la normativa europea. En este caso, está dirigida a los titulares de pólizas de seguro agrario combinado en líneas agrícolas y ganaderas con cobertura frente a accidentes y enfermedades, así como en la línea de retirada y destrucción de animales muertos.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, visitó también la zona para conocer de primera mano los efectos de los incendios en las explotaciones ganaderas.

“Quiero trasladar a los ganaderos que la Junta de Castilla y León está con ellos desde el primer minuto, ayudándoles”, aseguró. Además, insistió en que la Administración regional ha estado desde el primer momento pendiente de las actuaciones, como el suministro de alimentos y agua. Recordó que la Junta ha distribuido desde el 14 de agosto “más de siete millones de kilos de forraje y paja a los ganaderos; se han atendido a más de 63.000 cabezas de ganado y se ha prestado ayuda a más de 90 apicultores y 480 ganaderos”.

González Corral enumeró diversas ayudas, como las de 5.500 euros para agricultores y ganaderos profesionales. “Llevamos más de 613 expedientes. Seguimos trabajando en una declaración responsable para acreditar los daños en ganados, colmenas y pastos. Mañana la publicaremos también para daños en instalaciones agrícolas y ganaderas”, puntualizó.

En total, la Junta de Castilla y León ha destinado más de 5,3 millones de euros, el dinero liberado hasta el momento, y ahora se comenzará a abordar la reconstrucción de los caminos y de las balsas de agua. “Tenemos que ayudarles y ser ágiles”, remarcó en referencia a la tramitación de las ayudas.