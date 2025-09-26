Los castañicultores urgen apoyo institucional para recuperar los sotos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Asociación de Castañicultores de los Tres Valles, que integra a productores de Vega de Valcarce, Balboa, Barjas y Trabadelo, ha alertado a través de sus directivos José Luis García Peña y José Manuel Trabado, sobre la situación crítica que atraviesa la castaña en la zona del Bierzo Oeste, al cumplirse diez años de su constitución como entidad. En este sentido han reclamado apoyo institucional para sobrevivir y salvaguardar los sotos como instrumento de desarrollo que evita también los incendios. Durante la presentación de la memoria de la primera década de actividad, en la que estuivo también el edil de Medio Rural de Ponferrada, Iván Alonso, el presidente de la agrupación, José Luis García Peña, ha advertido de que si no se actúa de inmediato, «los castaños podrían desaparecer y con ellos un recurso económico y cultural clave para la comarca». La despoblación, el abandono de los sotos centenarios y la proliferación de plagas como la avispilla del castaño y hongos como Gnoniopsis smithogilviyi han reducido hasta un 70 % la producción en campañas recientes, según la Asociación. Estas dificultades se han visto agravadas por la escasa demanda y los precios poco competitivos, que han llevado a muchos productores a dejar parte de la cosecha en los árboles. Además de los problemas fitosanitarios, los castañicultores denuncian la falta de infraestructuras básicas para la actividad: caminos de acceso, zonas de almacenamiento y equipos de selección. Entre las necesidades más urgentes, la Asociación reclama la construcción de una nave para almacenar y clasificar la castaña, la dotación de maquinaria específica y un plan de mantenimiento de caminos y cortafuegos. Pese a estas dificultades, la memoria refleja logros importantes alcanzados por la agrupación desde su fundación en octubre de 2015. La Asociación ha conseguido aumentar el número de socios de 36 en 2017 a entre 60 y 70 desde 2021, alcanzando cifras de hasta 60.000 kilos en campañas favorables.