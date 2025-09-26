Ponferrada dispone ya de la herramienta aprobada para su ordenación de montes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal tiene ya aprobado aprueba el Plan Dasocrático del Grupo de Montes 64 «Grupo de Montes de Ponferrada», del que es titular el Ayuntamiento de Ponferrada. El concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Carlos Fernández, destacó la finalización de un trámite iniciado en 2017. «Estamos ante un mecanismo esencial para proteger, conservar y aprovechar el gran patrimonio natural que representan los montes de nuestro municipio. Se establecen así los trabajos que se pueden realizar, se elimina parte de la burocracia y se agilizan trámites para poder actuar en nuestros montes de utilidad pública», dijo. El Plan, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, refuerza la planificación para Ponferrada, Santo Tomás, Montes de Valdueza, San Cristóbal de Valdueza, San Clemente de Valdueza, Valdefrancos, Bouzas y Peñalba de Santiago. Este plan afecta a una superficie total de 11.680,5 hectáreas de monte, repartidas en los montes de Utilidad Pública números 295, 296, 297, 298, 299 y 394, así como en otros 5 de Libre Disposición.