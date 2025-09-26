El castillo se recrea mañana un libro de Alfonso X

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Es un acto para no perdérselo. El castillo de Ponferrada acoge mañana sábado una recreación escenificada del libro Juegos, Ajedrez, dados y tablas, de Alfonso X el Sabio. A las 11.00 horas el bibliógrafo dueño de la colección Templum Libri, Antonio Ovalle, ofrecerá una visita guiada a los asistentes y luego, con la colaboración e idea de la Asociación Caballeros de Úlber que preside Gonzalo González García, se hará la recreación en la explanada de la fortaleza. La preentación la presidía ayer el concejal de Turismo, Iván Alonso, quien animaba a no perdérselo, como acto cultural novedoso.