El Pleno de Ponferrada rechaza dos facturas de la empresa de autobús

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Ponferrada rechaza el reconocimiento extrajudicial de créditos, lo que no permitirá abonar a al empresa que presta el servicio de transporte público dos facturas, por un total de 125.937,50 euros, con los votos contra del PSOE y Vox. Según el alcalde, Marco Morala, esta negativa «abre la vía judicial para la compañía» y «con perjucio a las arcas municipales» y por su parte, el concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, advirtió de que «al final habrá que abonar la cantidad, porque la empresa lo reclamará en los tribunales y se generarán también intereses». Para los socialistas, el problema deriva de que con todo un año para regularizar el servicio de autobuses, se llegó al 16 de marzo de 2024 sin que se hubiera completado el procedimiento. Recuerdan que ya mostraron su desacuerdo y «después intentar forzar la aprobación de pagos que no cumplen la normativa por lo que este incumplimiento grave

de fiscalización nos obliga a votar en contra», precisó el portavoz.

También se debatió la moción, propuesta del PSOE, que insta a la Junta de Castilla y León a garantizar la existencia de un servicio profesional de extinción de prevención de incendios y emergencias e impulsar un pacto contra la emergencia climática.

El documento salió adelante con los votos de PSOE y Coalición por el Bierzo, la abstención del PP y Vox, en contra. Por su parte, el edil Iván Alonso (CB) consideró que la moción hace «un relato terrible» del verano del 2025 y pide que se haga la diferenciación entre Ponferrada y el Bierzo. «Viene bien pedir determinadas ayudas para que gestionemos desde aquí», puntualizó el edil. En la misma línea, la concejala Lidia Coca (PP) alabó el trabajo y «la gran calidad humana» de los trabajadores municipales. No obstante, considera que se usa el «drama y el sufrimiento» como arma de enfrentamiento político y no «tiene cabida que hable de falta de medios cuando es el Gobierno central el que no tiene una financiación justa». «Hay que buscar soluciones a las desgracias y agilizar los trámites para que no vuelva a ocurrir. Hacer la vida fácil a la gente que quiere vivir en la vida rural», argumentó Coca.

También el alcalde Marco Morala echó de menos la referencia a Ponferrada ya que las mociones «vienen de otros ejes del partido, y es que es lo que tiene conocer bien Soria, ciudad y no Castilla y León». A juicio del regidor, el texto debería de ir al Gobierno y a la Diputación ya que las carreteras son de su titularidad y están «absolutamente abandonadas». Por ello, avanzó que mandará una carta al presidente de la Diputación porque «ya está bien del abandono a Ponferrada».

Finalmente se aprobó la ordenanza reguladora del precio público en el FabLab Ponferrada EstacionArte.