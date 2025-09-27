Marco Morala completa sus visitas a los pueblos afectados por los incendios de agosto

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco, Morala, ha finalizado su ronda de visitas a los pueblos del municipio afectados por los incendios del pasado mes de agosto. Así ha recorrido Peñalba de Santiago y Montes de Valdueza, acompañado de los concejales Lidia Coca, David Pacios, Carlos Cortina y Luis Antonio Moreno. «Estuvimos a su lado en los momentos más difíciles, estuvimos a su lado cuando tuvieron que desplazarse por los desalojos, estuvimos a su lado en el emotivo momento de volver a sus casas y comprometimos el análisis crítico de lo que estos pueblos necesitan no sólo del Ayuntamiento de Ponferrada, sino para hacer también de transmisores frente a otras administraciones. Y así lo hemos hecho. Nosotros no olvidamos que cuando se han ido las cámaras y han disminuido los titulares, porque los vecinos siguen necesitando nuestra colaboración para mejorar esta situación», destacó el regidor. Morala precisó también que los servicios municipales de Ponferrada y sus protocolos de actuación funcionaron adecuadamente, «pero cada vez que se produce un incendio aprendemos algo para el futuro».

Por este motivo, el alcalde apuesta por hacer propuestas en función de los relatos contados en la decena de encuentros y «para que otras administraciones actualicen sus protocolos de actuación y respuesta».

«Es una labor en la que tenemos el máximo interés institucional, y a nuestro juicio eso afecta tanto a la labor preventiva como a la propia extinción. Nuestros pueblos y nuestros vecinos lo merecen, y evitar los inconvenientes de un gran número de hectáreas quemadas y de los traumáticos desalojos aconsejan que así lo hagamos», matizó.

El regidor ponferradino aprovechó la ocasión para agradecer la diposición de los vecinos de estas pedanías.

«A diferencia de otros, que fueron increpados y abucheados cuando aparecieron por los incendios por su tendencia a buscar la foto y salir en las redes sociales, pero no para acompañar a los vecinos y cumplir con el mandato de prevenir y pagar, yo quiero agradecer enormemente a todos los vecinos con los que me he reunido, su amabilidad, cercanía y su capacidad de proponer cosas coherentes para su futuro», indicó.