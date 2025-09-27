Diario de León


El Fab Lab celebra una jornada de puertas abiertas de las actividades para escolares

David Pacios en un una de las actividades.

Redacción
Ponferrada

El concejal del área de Innovación del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, participó en a la jornada de puertas abiertas organizada en Fab Lab Ponferrada con motivo del programa de actividades extraescolares que da a conocer tanto las instalaciones como los proyectos que desde Fab Lab Ponferrada se ha programado para niños y jóvenes. Las actividades extraescolares están orientadas a estudiantes de entre 7 y 18 años organizadas en dos grupos: Extraescolares para alumnado de Primaria (7 a 11 años) y el Programa Jóvenes Makers, dirigido a jóvenes de ESO y Bachillerato (12 a 18 años) impartiéndose en grupos reducidos con un máximo de 7 alumnos por grupo, siempre, acompañados de instructores con más de 10 años de experiencia, aprendiendo y aplicando conocimientos en diseño 2D y 3D, impresión 3D, corte láser, electrónica, Arduino y programación. En estos dos primeros meses se han realizado más de 20 talleres. «Ponferrada sigue creciendo en innovación, con estas iniciativas que también están ofreciendo ciudades de mayor población", indica el edil.

