El Fab Lab celebra una jornada de puertas abiertas de las actividades para escolares

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El concejal del área de Innovación del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, participó en a la jornada de puertas abiertas organizada en Fab Lab Ponferrada con motivo del programa de actividades extraescolares que da a conocer tanto las instalaciones como los proyectos que desde Fab Lab Ponferrada se ha programado para niños y jóvenes. Las actividades extraescolares están orientadas a estudiantes de entre 7 y 18 años organizadas en dos grupos: Extraescolares para alumnado de Primaria (7 a 11 años) y el Programa Jóvenes Makers, dirigido a jóvenes de ESO y Bachillerato (12 a 18 años) impartiéndose en grupos reducidos con un máximo de 7 alumnos por grupo, siempre, acompañados de instructores con más de 10 años de experiencia, aprendiendo y aplicando conocimientos en diseño 2D y 3D, impresión 3D, corte láser, electrónica, Arduino y programación. En estos dos primeros meses se han realizado más de 20 talleres. «Ponferrada sigue creciendo en innovación, con estas iniciativas que también están ofreciendo ciudades de mayor población", indica el edil.