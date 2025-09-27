El PSOE de CyL reúne hoy en Puente a los implicados en el sector forestal

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El PSOE de Castilla y León reunirá hoy sábado, 27 de septiembre, en la localidad de Puente de Domingo Flórez a todos los implicados en el sector forestal de Castilla y León, en la tercera de las conferencias de los socialistas en la comunidad. Estas jornadas, según avanzó el secretario de Organización del PSOECyL, Daniel de la Rosa, contarán con representantes del sector, expertos en la gestión forestal, así como con una importante representación del partido como la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y el secretario general, Carlos Martínez, a la cabeza. Durante la presentación, De la Rosa, recordó que en Las Médulas fueron arrasadas miles de hectáreas por uno de los grandes incendios forestales de este verano.

Según el programa, la apertura será, a las diez de la mañana, a cargo del secretario provincial Javier Alfonso Cendón, la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y el alcalde de Carucedo, Alfonso Férnandez.

La primera mesa redonda se desarrollará con la participación de Carlos Martínez, a las 10.30 horas, en la que se abordará el Pacto de Estado frente al cambio climático. Contará además con la presencia de la catedrática emérita de Geografía Mercedes Molina.