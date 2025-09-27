Sanidad invierte unos 687.000 euros para suministros y equipamiento

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Consejería de Sanidad ha invertido 687.770 euros para la adquisición de suministros y equipamiento en el área sanitaria del Bierzo.

De esta forma, la mayor parte de este presupuesto, 563.000 euros, han sido destinados a la compra de sistemas de monitorización continua de glucosa en líquido intersticial para los pacientes diabéticos de tipo I y II y que se pueden recoger en los centros salud de atención primaria tras su prescripción por el especialista. Estos dispositivos constan de un sensor insertado debajo de la piel que mide la glucosa del paciente y un receptor electrónico, que también puede ser el teléfono móvil a través de una aplicación, que avisa en tiempo real de las subidas o bajadas de los niveles de dicha glucosa. Con este método se sustituye a los pinchazos diarios que debían realizarse las personas con diabetes para conocer sus niveles de glucosa de manera puntual, lo que mejora su calidad de vida y optimiza sus tratamientos.

El segundo montante más elevado ha sido destinado a la futura Unidad de Ictus de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), que ya cuenta con dos ecógrafos neurosonográficos, uno fijo por 41.500 euros y otro portátil por 13.200 euros. Estos aparatos permiten evaluar el flujo sanguíneo del cerebro y examinar el tejido del mismo en tiempo real de forma no invasiva y segura. El Hospital contará con una Unidad de Ictus antes del 2026 tal y como aseguró el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el pasado mes de febrero.

La Gasbi también ha adquirido dos retinógrafos por 43.000 euros. Gracias a estos aparatos, se podrá detectar de manera más precoz la retinopatía diabética, identificando cambios pequeños en la retina y con la capacidad de almacenar las imágenes y de trabajar en equipo con profesionales a distancia.

Finalmente, también se han comprado cuatro contenedores de preservación y transporte de órganos para los trasplantes por 4.670 euros y se han suministrado los medicamentos de de coagulación por 22.400 euros.