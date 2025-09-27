Diario de León

Prada, el nuevo Hijo Predilecto de Cacabelos

El bodeguero José Luis Prada, más conocido como Prada «A tope», es desde ayer Hijo Predilecto del Ayuntamiento de Cacabelos. En un emotivo acto en el pueblo, se le rindió este «merecido homenaje» al vecino que ha aportado tanto a Cacabelos como al resto de la comarca, convirtiéndose en el mejor embajador del Bierzo y de su filosofía, siempre «a tope», que tanto lo caracteriza

Prada, Hijo Predilecto de Cacabelos

Prada, Hijo Predilecto de CacabelosANA F. BARREDO

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

