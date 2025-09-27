Carlos Martínez apuesta por una revisión de la gestión forestal en Castilla y León

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, apuesta por una revisión de la gestión forestal que, en la actualidad, “es nula e ineficiente”. “Tenemos un programa de gobierno para hacer realidad una comunidad autónoma diferente, que sepa reconocer los problemas endémicos y otros que también debemos abordar, como el cambio climático”, precisó. Martínez participó hoy en Puente Domingo Flórez en unas jornadas sobre el sector forestal organizadas por el PSOE, que contaron con un nutrido grupo de cargos orgánicos, además de alcaldes de la comarca y del resto de la provincia.

Para el líder del PSOE, la gestión forestal pasa por “cumplir con los compromisos adquiridos con este territorio y hablar con la gente. Para poder aportar soluciones es necesario escuchar a la ciudadanía y a los profesionales del sector”.

Asimismo, precisó que “los propietarios de los montes quieren soluciones”. De hecho, considera que cada jueves, en el Consejo de Gobierno, “se lanzan medidas aisladas a cada una de las consejerías”. “Estamos hablando de que se están quemando nuestros bosques, nuestras masas forestales, y habrá que hacer una revisión de lo que es la gestión forestal, que es nula e ineficiente”, advirtió tras participar en una mesa redonda el también alcalde de Soria.

Carlos Martínez insiste en que en la comunidad hay “cuatro problemas: cambio climático, despoblación, el señor Quiñones y el señor Mañueco, que están deshabilitados para ser parte de la solución, que requiere mucho diálogo y políticas públicas eficaces”.

No obstante, quiso lanzar un mensaje de esperanza y “ser consciente de lo que tenemos encima de la mesa: con la combinación perfecta de cambio climático y despoblación, unido a Mañueco y Quiñones, tenemos la tormenta perfecta”, precisó el líder de los socialistas.

Por su parte, el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, resaltó que "les ha pasado el fuego por encima" debido a la mala gestión y advierte que "puede volver a ocurrir" en la comarca berciana.

Del mismo modo, Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE, denunció la falta de medios para la extinción de incendios lo que provocó "la catástrofe más grande de la historia de esta provincia".

Un momento de la jornada en PuenteANA F. BARREDO