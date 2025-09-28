El Castillo de Ponferrada revive la época de Alfonso X
El Castillo de Ponferrada revivió ayer la época de Alfonso X el Sabio. El teniente de alcalde y concejal de Patrimonio, Iván Alonso, asistió a la recreación histórica organizada por la Asociación Caballeros de Ulver, que transportó a los visitantes al siglo XIII con escenas inspiradas en el célebre Libro de los Juegos. También tuvo lugar una visita guiada, a cargo de Antonio Ovalle, por la exposición Templum Libro: un recorrido por los tesoros bibliográficos