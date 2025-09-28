Coalición por el Bierzo acusa a Diputación de marginación por el arreglo de las carreteras

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por el Bierzo acusa a la Diputación de León de marginar a la comarca con el anuncio de arreglo de carreteras que han sufrido los estragos de los incendios registrados en el mes de agosto.

Los bercianistas censuran que la institución provincial hable de reponer señalización, limpiar cunetas, retirar árboles quemados o estabilizar taludes pero no diga nada de arreglar el firme de esas carreteras, que también se ha visto afectado debido a la circulación de maquinaria pesada de los servicios de extinción.

Por estos motivos, desde Coalición por el Bierzo se preguntan qué criterios sigue la Diputación para decidir en qué carreteras va a actuar ya que se han dejado fuera vías fundamentales, muchas de ellas del propio municipio de Ponferrada, como las de acceso a Manzanedo, Espinoso de Compludo, Carracedo o Palacios de Compludo, además del tramo de San Cristóbal de Valdueza, que ya estaba previamente comprometido. «Nos preguntamos, además, qué criterios de prioridad está siguiendo la Diputación a la hora de decidir qué tramos arreglar y cuáles no. ¿Por qué se descartan carreteras de la red provincial fundamentales?» puntualiza la formación bercianista.

«Exigimos un compromiso real, profundo y duradero con las infraestructuras del Bierzo. Una vez más vemos cómo nuestra región queda relegada al olvido por parte de la Diputación de León, que actúa de espaldas a nuestras necesidades. No podemos permitir que se condene a nuestros pueblos al aislamiento y al abandono cada vez que surge una emergencia», concluyen.

Finalmente, los bercianistas reclaman «con firmeza que se priorice de una vez por todas el futuro de nuestro territorio y de nuetras gentes».