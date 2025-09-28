La Oficina de Atención al Inmigrante de Ponferrada ayuda a cerca de 200 personas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Un país nuevo, costumbres diferentes, un clima distinto y una ciudad desconocida son algunas de las dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes que llegan a Ponferrada y se instalan en el Bierzo. Con el fin de facilitar los procesos migratorios de los extranjeros que residen en la comarca, el Ayuntamiento de Ponferrada ha creado la Oficina de Atención al Inmigrante, que desde su puesta en marcha el 20 de mayo de este año, ha atendido a 171 personas.

En esta oficina, muchos acuden para resolver dudas y recibir orientación jurídica sobre derechos y deberes de permanencia en el país, así como para revisar documentación clave relacionada con procesos de contratación, residencia o estancia, entre otros. La mayoría de los usuarios son de nacionalidad colombiana, venezolana, dominicana o cubana, aunque también se han establecido en la comarca personas procedentes de Argentina, Brasil, Filipinas, Marruecos, Albania, Luxemburgo, Nigeria e incluso de otras regiones de España.

El perfil más habitual es el de mujeres mayores de 35 años que desean asentarse en Ponferrada tanto para trabajar como para formarse. Por este motivo, se les facilita toda la información necesaria sobre los requisitos publicados en la oficina y se les enseña a realizar sus propias solicitudes mediante el uso de las herramientas tecnológicas pertinentes.

Según la concejala de Interculturalidad, Diversidad y Solidaridad, Ivelisse Martínez, este servicio cuenta con un gran «agradecimiento de la población atendida, al disponer de un lugar donde encuentran información y asesoría legal relacionada con sus procesos migratorios». Para muchos de ellos, añade, este punto municipal de apoyo supone «un respaldo fundamental en un momento tan clave y complicado de sus vidas». Las instalaciones, atendidas por dos personas, abren lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 14.00 horas. Allí también se orienta a los usuarios en la gestión de trámites y citas con las administraciones públicas, así como en la realización de procedimientos en línea.

«El objetivo de esta oficina no es solo prestar asesoría legal, sino también ser un punto de encuentro entre la población y el tejido empresarial local, generando sinergias que promuevan la plena integración, la convivencia y la igualdad de oportunidades», precisó la edil. Por ello, Martínez apuesta por «seguir reforzando este servicio, conscientes de que la inmigración aporta diversidad, riqueza cultural y capital humano esencial» para Ponferrada.

La concejala también destaca la respuesta positiva por parte de los empresarios. De hecho, muchos han acudido en busca de trabajadores, principalmente para el sector ganadero y agrícola, la hostelería o las tareas de cuidado de personas y del hogar. Esta colaboración ha permitido que «más de 30 personas hayan conseguido empleo a través de esta oficina». Mostró su satisfacción con la creación de este punto de atención y recordó que fue un compromiso electoral de alcalde Marco Morala.