Amalita Ruiz recibe el XXXIX Botillo Oro

Coalición por el Bierzo entregó ayer el XXXIX Botillo de Oro a Amalita Ruiz por su simbolismo y por su trayectoria. Amalita Ruiz es una de las voces más queridas y reconocidas de la historia reciente del Bierzo. Su vinculación con la radio se remonta a los años 50, cuando empezó a formar parte de la vida local a través de los micrófonos de Radio Juventud de Ponferrada. Pero su pasión por comunicar y compartir no ha cesado con los años: hoy sigue muy presente en redes sociales, donde revive y conserva la memoria de Ponferrada. «Queremos rendir homenaje a su labor», dice CB.