Diario de León

Las fotos del homenaje en Espinoso de Compludo al brigadista fallecido en agosto

Más de cien personas participan en Espinoso de Compludo en un emotivo acto a Nacho Rumbao, que murió en un acto de servicio cuando participaba en las labores de extinción de incendios

Homenaje al brigadista en Espinoso

Ponferrada

