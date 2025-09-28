El Bierzo homenajea la brigadista fallecido en el incendio de Espinoso

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

Con un aire fresco, Espinoso de Compludo guardó un minuto de silencio para recordar a Nacho Rumbao, el brigadista que luchó contra en el incendio forestal del pasado mes de agosto en el Bierzo. La Tebaida Berciana, familiares, brigadistas y la ciudadanía quisieron celebrar un emotivo homenaje por Nacho y “contra el fuego”. Un reconocimiento a todas las personas que luchan contra el fuego.

Los aplausos y las lágrimas se sucedieron en la plaza de Espinoso, que acogió este acto con más de un centenar de personas. Sin políticos, solo la gente del pueblo rindiendo homenaje al brigadista de 57 años que, desde Soria, llegó para salvar al Bierzo

Poemas y música fueron también protagonistas de este acto, organizado por la Asociación de vecinos El Nogalón de Espinoso de Compludo y la Tebaida contra el Fuego. Los quince pueblos contra el fuego, en un homenaje de agradecimiento que sirvió para “reunirnos y mirar hacia adelante, en unión de nuestros pueblos, con dolor y con compromiso”.

También el jefe de los Bomberos de Ponferrada, Olivier Bao, destacó que “este acto sirve para despedir a un compañero”. A su juicio, “es un fracaso en la Tebaida este fallecimiento, porque la obligación de los servicios de emergencia es proteger la vida de las personas”. Así trasladó sus condolencias a la familia de Nacho.

Nacho murió el 17 de agosto defendiendo la Tebaida. Formaba parte del operativo destinado a combatir el incendio forestal de Yeres/Llamas de Cabrera, que mantuvo en vilo a gran parte de la comarca berciana durante aquel mes.

“Nacho, desde donde esté, estará feliz. Aunque son días tristes, también dejo entrar la felicidad por sentirme arropada por vosotros. Nacho era gallego, pero soriano de adopción. Quiero daros las gracias por la sensibilidad y el excelente trato que hemos recibido”, expresó Maruchi, viuda del brigadista, palabras que fueron leídas por uno de los organizadores.

Por su parte, El Nogalón recordó que se ha solicitado que el centro lleve el nombre de Nacho Rumbao, porque “la memoria también es una forma de cuidar”. Además, se plantó un nogal que será trasladado al lugar donde murió Nacho.

Las gaitas cerraron este homenaje del Bierzo al brigadista que, en una noche de agosto, encontró la muerte en la comarca.

Los pueblos que participaron en esta iniciativa elaboraron un manifiesto, que se leyó al final del acto, en el que reclaman a las administraciones que tomen medidas para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir.

Plantaron un nogal que se trasladará donde murió NachoANA F. BARREDO