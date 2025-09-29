Ponferrada se prepara para la II Gala del Comercio

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se vestirá de largo el sábado 4 de octubre con la celebración de la II Gala del Comercio, que tendrá lugar en La Térmica Cultural y contará con la música de Carlos Baute, el humor de Millán Salcedo y la presentación de Luján Argüelles. «Se trata de un evento de una magnitud enorme en el que ponemos la guinda para reconocer la labor del pequeño comerciante durante todo el año», destacó el presidente de la Asociación El Centro Mola, Iván Rodríguez.

En total se entregarán quince premios que traspasan las fronteras del Bierzo e incluyen reconocimientos a empresas y personalidades cuya buena labor sirve de referente para el comercio local. «El objetivo es ir más allá de nuestras fronteras: uno a nivel de reconocimiento local y otro a nivel autonómico», añadió Rodríguez, quien subrayó que en esta edición han dispuesto de más tiempo para organizar una cita que «devuelve el brillo y el buen nombre al comercio de tradición». «Con mucha ilusión y responsabilidad, queremos premiar no solo a los autónomos, sino también a toda la comarca, por la labor que realizan por nuestra tierra y nuestra economía», recalcó el impulsor de esta celebración que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada.

El Premio 2025 al Deporte Berciano recaerá en el Bembibre Hockey Club, mientras que el Reconocimiento a la Trayectoria será para el Centro de Información Juvenil CIMA, una iniciativa de muchos años a la que también se quiere reconocer su trayectoria durante las fiestas para los más pequeños y población juvenil.

Por su parte, el galardón a Institución, Asociación y/o Acción Social lo recibirá Asprona Bierzo.

La organización ha decidido además conceder un Premio de Reconocimiento Especial a la Coral Solera Berciana, una distinción que ya estaba prevista antes del fallecimiento de Teresa Portela, su directora durante treinta y ocho años, y que servirá como un emotivo tributo a su memoria.

Todas las personas interesadas en asistir a este evento pueden adquirir sus entradas a través de internet.

Cabe recordar que en 2024, más de 600 personas se dieron cita en La Térmica Cultural de Ponferrada para asistir a la primera edición de la Gala de Premios del Comercio del Bierzo.