El Bierzo recibirá la primera visita de un primer ministro de Cabo Verde

Publicado por M. A. Cebrones Bembibre Creado: Actualizado:

El Bierzo se prepara para recibir, por primera vez en su historia, la visita oficial de un primer ministro de Cabo Verde. La cita tendrá lugar el lunes 6 de octubre y contará con una amplia programación institucional y cultural.

El jefe del Gobierno caboverdiano, José Ulisses Correia e Silva, que ostenta el cargo desde 2016, será el protagonista de una jornada que busca reforzar los lazos entre el archipiélago atlántico y la comarca berciana.

La agenda arrancará en la mañana del lunes con recepciones oficiales en los ayuntamientos de Ponferrada y Bembibre, donde el primer ministro será recibido por las corporaciones municipales y representantes de otras instituciones locales.

Posteriormente, la comitiva se desplazará a Torre del Bierzo para visitar las instalaciones de la Fundación Cultura Minera, un espacio emblemático que recuerda el pasado carbonífero de la comarca.

La jornada concluirá nuevamente en Bembibre, donde Correia e Silva mantendrá una reunión con las comunidades caboverdianas del Bierzo y Laciana, un encuentro concebido como homenaje a la larga trayectoria de integración de esta diáspora.

La relación entre Cabo Verde y el Bierzo se remonta a casi cincuenta años, cuando numerosos caboverdianos llegaron atraídos por la pujanza de la minería del carbón.

Aunque esa actividad desapareció hace tiempo, muchas de aquellas familias decidieron permanecer en la comarca, donde han creado asociaciones culturales que preservan las tradiciones del archipiélago y las entrelazan con la cultura berciana.

Fruto de ese arraigo, distintas personalidades de Cabo Verde han visitado el Bierzo en las últimas décadas, incluidos embajadores, ministros e incluso el presidente de la república, que acudió hace unos meses. La próxima visita del primer ministro supone, no obstante, un hito sin precedentes y un reconocimiento al papel que la comunidad caboverdiana desempeña en la vida social y económica de la región.

A día de hoy, se calcula que más de un millar de personas de origen caboverdiano y sus descendientes residen en el Bierzo y Laciana.