El Gobierno podría liberar en octubre los 135 millones para el nuevo horno de la compañía Tvitec

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La empresa vidriera Tvitec confía en que el Ministerio de Industria formalice este mes el préstamo de 135 millones de euros que necesita para poner en marcha un nuevo horno de vidrio plano en el polígono industrial El Bayo, en Cubillos del Si. El crédito, que contará con un plazo de devolución de diez años y tres de carencia, permitirá impulsar una inversión total cercana a 195 millones, de los que 60 millones procederán de fondos propios de la compañía.

El proyecto, que lleva más de tres años en tramitación, prevé la construcción de un alto horno Float Glass destinado a abastecer de materia prima a la planta y a cubrir parte del déficit nacional de vidrio. Así lo explicó el director comercial, Alberto Fernández Suti, ldurante la visita del consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, a las instalaciones.

De este modo, Fernández Sutil precisó que la instalación podría estar operativa en un máximo de 36 meses desde la aprobación del préstamo, funcionando las veinticuatro horas del día.

Por su parte, a Junta de Castilla y León ya ha cumplido su parte del acuerdo, con una importante inversión en infraestructuras. Entre las actuaciones destacan la ampliación del polígono industrial, con 600 metros cuadrados más de superficie urbanizada, la creación de un nuevo vial de acceso, la construcción de una depuradora y la tramitación de la conexión al gaseoducto necesario para el horno.

Durante una visita a la planta, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, subrayó que este proyecto supone “una oportunidad estratégica para la reindustrialización del Bierzo”. Del mismo modo, recordó que la Junta adquirió dos compromisos dentro de ese acuerdo a tres bandas, como la realización de infraestructuras y duplicar la superficie del Bayo “cuyo principal cliente será Tvitec, aunque no será el único. Nos da una garantía saber que desde el primer momento en que realizamos la inversión tenemos ya quien lo va a usar. Lo importante de un polígono no es hacerlo sino llenarlo de empresas y empleo”.

Cuando el horno esté en funcionamiento, se prevé una producción diaria de 850 toneladas de vidrio y la creación de 300 empleos directos y unos 500 indirectos, lo que, en palabras de Sutil, puede convertir a la comarca en “un referente europeo en la transformación del vidrio”.

Visita de Carriedo a Tvitec en Cubillos del SilL. DE LA MATA