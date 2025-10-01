Batista formalizará su dimisión por no poder gobernar en solitario

Batista en la toma de posesión en junio de 2023.L. de la mata

El alcalde de Villafranca del Bierzo, el socialista Anderson Batista, formalizará su dimisión ante la imposibilidad de seguir gobernando en solitario, después de que sus concejales del grupo municipal socialista abandonasen el equipo de Gobierno el pasado mes de abril.

Aunque Batista siempre remarcó su intención de seguir gobernando, se ve obligado a irse ante la imposibilidad de sacar adelante ninguna iniciativa, tras casi 200 días al frente del Gobierno municipal.

Cabe recordar que la crisis en el gobierno de Villafranca del Bierzo comenzó el pasado 18 de marzo. En esa fecha es cuando el Pleno aprobó la peatonalización de la emblemática calle del Agua con los votos del alcalde y de la oposición del PP. Por su parte, el resto de los concejales socialistas, así como el edil de Coalición por el Bierzo, hasta ese momento socio de Gobierno, se mostraron en contra de la propuesta defendida por el propio regidor.

Tras ello el regidor de Villafranca del Bierzo destituyó al bercianista, Santiago Castelao, y en el mes de abril los cuatro concejales del PSOE, David Rodríguez, Carlos Rey, María Ángeles Sanjuan y Diego Corcoba, abandonaron el Gobierno y pasaron al grupo de no adscritos, dejando a Batista en solitario al frente del Ayuntamiento villafranquino.

Su adiós se formalizará mañana en un Pleno extraordinario convocado a las 10 horas y tras la que Batista ofrecerá una comparecencia de prensa. El Pleno contempla la elección de nuevo alcalde y cabe la posibilidad de que el gobierno de Villafranca regrese al PP con José Manuel Pereira al frente.

José Manuel Pereira fue alcalde de Villafranca del Bierzo desde 2015 hasta 2023, lo que significa que estuvo en el cargo unos ocho años.