Unanimidad del Consejo Comarcal para que el Centro del Fuego pase de León al Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo aprobó ayer, con el apoyo unánime de todos los grupos, una iniciativa presentada por Coalición por el Bierzo (CB) que solicita el traslado del Centro del Fuego desde la capital leonesa hasta la comarca berciana, una de las zonas de la provincia más afectadas por los incendios forestales.

El portavoz de CB, Iván Alonso, defendió la propuesta recordando que en el Bierzo se imparten grados y se prevén futuros másteres en Ingeniería Forestal, además de contar con el entorno idóneo para liderar las políticas de prevención. Según explicó, la descentralización de recursos debe ir más allá de la propia sede del Consejo.

No obstante, los socialistas rechazaron otra moción de CB centrada en medidas adicionales, como la reapertura de la BRIF en Cueto o la creación de un destacamento de la UME en Manjarín, al considerar que no resultan viables desde el punto de vista operativo.

En la misma sesión, Coalición por el Bierzo se abstuvo en la propuesta del PSOE para poner en marcha la Agenda 2030 en la comarca, al entender que se centra en contratar estudios externos en lugar de destinar recursos a infraestructuras y servicios. El PP también se abstuvo, mostrando coincidencia en la preocupación climática, pero discrepando en la forma de aplicar la agenda.

Finalmente se dio luz verde la moción del PSOE, con la abstención de PP y CB, a favor de la paz en Gaza.