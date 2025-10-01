Ciuden acoge «Eroding Franco» sobre la huella ecológica del franquismo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, acoge la exposición «Eroding Franco», un proyecto documental de Jordi Jon en una muestra que apoya el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad, que se podrá visitar en el vestíbulo de La Térmica Cultural en Ponferrada desde este próximo jueves, 2 de octubre, y hasta el 7 de enero.

La muestra, que está compuesta por 25 fotografías, aborda la huella ecológica del franquismo en el territorio español, analizando cómo las políticas de desarrollo impulsadas durante la dictadura (1939–1975) sentaron las bases de un modelo económico centrado en el turismo masivo, la construcción extensiva y la agricultura industrial.

La directora general de Ciuden, Yasodhara López, ha presentado la exposición junto con la comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, en un acto al que también ha asistido el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón.

A través de una narrativa visual que entrelaza archivo histórico y fotografía contemporánea, la exposición propone una lectura crítica de la transformación del paisaje español y su relación con la actual crisis de desertificación. Tiene como objetivo relacionar las decisiones del pasado y las crisis ambientales actuales, informar sobre las transiciones territoriales impulsadas por el desarrollismo franquista y fomentar una reflexión crítica sobre la forma en que se habita y se explota el territorio. «Eroding Franco» cuenta con una introducción que contextualiza el proyecto dentro del programa España en Libertad, una parte de archivo y advertencias donde se introduce la parte documental del proyecto, así como un bloque central con las 25 fotografías, tomadas por el autor entre 2019 y 2024, que documentan los efectos visibles del desarrollismo, antes de llegar al cierre y la reflexión mediante una imagen emblemática y un texto final que invitan a pensar en el presente y el futuro del territorio, resaltando el papel de la memoria, la fotografía y la conciencia ambiental. Por su parte, Carmina Gustrán ha explicado que «tal y como ha expuesto el propio artista, el legado del franquismo no se limita a la represión social y política».