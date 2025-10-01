Ponferrada rinde homenajea al cine británico

Presentación ayer del evento en el Museo de la Radio.l. De la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada acoge, del 2 al 10 de octubre, una nueva cita del Festival Internacional de Cine, que en su vigésimo tercera edición pondrá el foco en el cine británico bajo el lema «Una mirada al cine bitánico». «Es una auténtica joya para la cultura, para Ponferrada y para El Bierzo», así definió, durante la presentación, el alcalde Marco Morala esta propuesta cultural, que constituye un espacio de «creatividad y diálogo».

Con la organización de Mi retina me engaña y la colaboración del consistorio, se podrán ver 51 trabajos seleccionados de entre más de mil propuestas presentadas. Entre ellas habrá representación nacional e internacional a partes iguales, de modo que 26 son españolas y 25 extranjeras, procedentes de 15 países.

En lo que respecta a la temática, se ofrece un abanico amplio que abarca desde la igualdad, la violencia, la inclusión social y la crisis económica, hasta el mundo rural.

Asimismo, las películas competirán en las secciones como Miradas en Corto, el Concurso Nacional de Cortometrajes y el Internacional de Cortos.

También se ha tenido en cuenta al público infantil: más de una veintena de colegios de Ponferrada participarán, sumando un total de 3.500 alumnos.

La inauguración oficial del festival tendrá lugar este jueves 2 de octubre, a las 19.00 horas, en la Biblioteca de Ponferrada. En el acto se proyectará la película «Como últimas gotas tardías», realizada en 1985 por el cineasta berciano Carlos de Cabo dentro de una experiencia pedagógica en el colegio La Borreca, con la colaboración de un gran número de alumnos.

La obra, rodada originalmente en formato super 8, ha sido recientemente recuperada y digitalizada gracias al trabajo de la propia biblioteca.

Por su parte, el director del Festival, Antonio Donis, recordó la primera aproximación al cine británico dentro de este certamen berciano. Fue en 2016, cuando el lema se dedicó a Ken Loach a través de una de sus películas más representativas, Lloviendo piedras.

En el Festival se podrá ver los trabajos cineastas bercianos como «Guerrillero» o «Cicatrices negras».

Las proyecciones, que serán gratuitas, tendrán lugar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.