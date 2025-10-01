La renuncia del socialista Batista ratifica al PP en la alcaldía de Villafranca

Ya es oficial. Villafranca del Bierzo tiene desde las 10.21 horas de este miércoles nuevo alcalde. Se trata de José Manuel Pereira, del PP, y se pone al frente del Ayuntamiento gracias a que el hasta ahora regidor de la villa del Burbia, el socialista Anderson Batista, presentó su renuncia al cargo. Todo fue ratificado en un pleno de apenas 21 minutos, en el que se aprobaron dos puntos en el orden del día: la renuncia a la Alcaldía de Anderson Batista y la toma de posesión del nuevo mandatario municipal.

A la hora de votar, el popular Pereira se hizo con el bastón de mando gracias a los votos de los 5 concejales del PP. El resto de concejales se abstuvieron. El ya ex regidor se abstuvo, lo mismo que 3 de los 4 concejales que abandonaron las filas del PSOE y dejaron solo a Batista (una exconcejala socialista no estuvo hoy en el pleno). También se abstuvo el edil de Coalición por el Bierzo (CB), Santiago Castelao, concejal que ha sido clave tanto en la caída de Batista como en el ascenso de Pereira. Como es sabido, el PP obtuvo en Villafranca 5 concejales con 761 votos; el PSOE otros 5 concejales con 661 votos y el bercianista de CB un concejal con 229 votos. A partir de ahora gobernará el PP, pero lo hará en minoría, dado que oficialmente no hay pacto de gobierno entre bercianistas y populares, ni tampoco transfugas socialistas que firmaran un pacto con los populares.

Jose Manuel Pereira, ya alcalde, recibe el saludo del edil exsocialista David Rodríguez, con el bercianista Santiago Castelao en primer plano.LUIS DE LA MATA

Las primeras palabras del nuevo alcalde del PP (Pereira ya lo fue en el anterior mandato) fueron para asegurar que su nueva responsabilidad le sume en la "emoción", pero también en la "preocupación por los acontecimientos". Dijo que no era momento de celebraciones o triunfalismos y que asume el bastón de mando con "humildad, responsabilidad y respeto". Aseguró que se pone a partir de ahora a trabajar por Villafranca y sus gentes con honestidad y transparencia y pidió la colaboración de todos los miembros de la corporación, incluida la oposición, de quien depende para gobernar. Pereira incidía en que pondrá especial interés en convertir la gestión municipal de Villafranca "en un espacio de participación, respeto y dedicación" a los vecinos. "No escatimaré esfuerzos", resaltó. Acto seguido, tras estas palabras, sonaron aplausos en el salón de plenos y ni una sola manifestación de descontento.

Desde el grupo de exconcejales del PSOE su portavoz David Rodríguez, se quejó porque el pleno siguiera adelante, dado que entendía que la ley le amparaba y se debía de convocar otro pleno para la toma de posesión, dado que una de sus concejalas no pudo asistir a la sesión, y entendía que la ley les permitía convocar ese pleno con 48 horas de tiempo y no las 22 de antelación existentes.

José Manuel Pereira y Anderson Batista, reunidos el pasado 19 de agosto en una cafetería de Ponferrada.DL

El secretario municipal le contradijo y aseguró que había suficiente jurisprudencia judicial para resaltar que lo acordado hoy en el salón de plenos de Villafranca cumplía perfectamente la legalidad.

De esta forma, tras ratificar el pleno oficialmente a José Manuel Pereira como nuevo alcalde de Vilafranca, el regidor saliente, Anderson Batista, estrechó la mano del nuevo mandatario, al igual que lo hicieron el resto de portavoces y concejales, tanto los ex del PSOE, David Rodríguez, como el edil bercianista, Santiago Castelao. Todos cumplieron con la cortesía y el respeto debido a lo decidido hoy en pleno.

Finalizada la sesión, el alcalde saliente, el socialista Anderson Batista, convocó a los periodistas en el despacho de la alcaldía y fue allí donde explicó los motivos de su marcha. Batista se quejó de que el PSOE lo dejó solo, no lo arropó y no buscó alternativas de gobernabilidad en Villafranca. También cargó contra el concejal bercianista, con el que pactó y con el que finalmente rompió, acusándole de manipulador y de intentar solo buscar su bien personal. Batista confesó que entró de alcalde con 26 años y considera que el saldo desde su toma de posesión el 17 de junio de 2023 no es otro que de "tristeza", aunque también, pese a las muchas dificultades y piedras que le colocaron en el camino desde diversos frentes, sí pudo leer un listad de obras y actuaciones. Confesó que su gran fallo había sido no estar físicamente con los vecinos afectados por los grandes incendios de agosto, que también afectaron a pueblos de Villafranca. Batista aseguró que se enfrentó durante su mandato a dificultades personales y políticas, a chantajes, a traiciones, a calumnias e incluso a "racismo con actos vandálicos". Sobre esos actos vandálicos mantuvo su sospecha de que alguien manipuló los depósitos del agua para dejar sin servicio a Vilafranca y atribuirle así a él una mala gestión. Anderson dio las gracias a los trabajadores del Ayuntamiento y dijo que no renuncia a su acta de concejal. Que seguirá trabajando como edil dentro del PSOE, aún cuando confesó que no devolvió la llamada telefónica del secretario provincial socialista ante los actuales acontecimientos.