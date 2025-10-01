El Mirador de Orellán estará terminado a mediados de noviembre y se podrá visitar este fin de semana

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El Mirador de Orellán, en el paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas, estará listo a mediados del mes de noviembre, según avanzó el consejero de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, durante su visita a este espacio afectado por los incendios del pasado mes de agosto en la comarca berciana.

“Estoy muy insatisfecho porque hay que recuperar este paraje y me solidarizo con las personas de esta zona que han pasado una situación angustiosa, algo que no se paga con dinero”, remarcó. También mostró su “desazón” y explicó que “le cuesta mirar hacia las zonas afectadas y mantener el tono”, pero recalcó que “tenemos que recuperarnos”.

Santonja quiso conocer de primera mano las obras de rehabilitación del Mirador, así como del Aula Arqueológica, cuyos trabajos de recuperación comenzaron en el mes de septiembre. Las obras del Mirador se iniciaron el pasado 18 de septiembre. Ambas actuaciones cuentan con un presupuesto de 2,5 millones de euros. “Las Médulas volverán a estar como estuvieron”, indicó. Además, anunció que se colocarán las maderas del Mirador de Orellán y que este fin de semana ya podrá visitarse. “Ya se puede venir con todas las garantías”, resaltó el titular de Cultura de la Administración regional.

“Vamos a seguir hacia adelante absolutamente con todo”, destacó, y recordó el compromiso del presidente de la Junta con esta zona. Por su parte, Santonja agradeció la colaboración de otras instituciones como la Diputación de León, el Consejo Comarcal del Bierzo y las administraciones locales, señalando que “todos tenemos que sumar”.

El consejero recordó la rápida intervención de la Junta para la recuperación de esta zona y aseguró que “vendrá siempre que sea necesario”. Para Santonja, estas acciones “reafirman el compromiso con la protección, conservación y puesta en valor de Las Médulas, que son un referente internacional de nuestra historia”. Asimismo, destacó que se trabaja en la promoción turística de los territorios afectados por los incendios.

Cabe recordar que el 3 de septiembre se constituyó el Equipo Interinstitucional de Recuperación para trabajar de forma conjunta en la restauración de Las Médulas.