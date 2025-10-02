La ULE destaca que se cursarán tres cursos de Medicina en el Bierzo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, aseguró este miércoles que la memoria para la implantación del Grado en Medicina en la institución académica «contempla que haya un grupo de 20 estudiantes que curse cuarto, quinto y sexto en el Campus de Ponferrada».

«No serán unos estudiantes que vayan en autobús dos veces a la semana, porque hay que compatibilizar con los rotatorios en el hospital, por eso no es cierto que demos de lado a Ponferrada, sino todo lo contrario», añadió.

Así lo resaltó hoy Nuria González después de que el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, criticara ayer la «cerrazón» de la Universidad de León por «rechazar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y no implantar los estudios de medicina en el Bierzo desde el primer año». Por su parte, Coalición por el Bierzo también criticó ayer esta decisión que constituye «una auténtica bofetada a la sociedad ponferradina y a todo el Bierzo» y avanza que así se lo trasladará directamente a la rectora el próximo 9 de octubre, durante la inauguración del curso académico en Ponferrada.

Frente a ello, González explicó hoy que el Campus de Ponferrada «no cuenta en estos momentos con los recursos suficientes ni de profesorado ni de infraestructuras para poder empezar desde el primer curso», pero garantizó que «se hará un esfuerzo grande», porque «se necesita acreditar en los cuatro años que hay por delante a médicos que puedan convertirse en profesores dicho campus».

La rectora recordó que desde la Universidad hay personal encargado de acompañar a los médicos en su proceso de acreditación y celebró haber tenido «bastante éxito en la primera convocatoria de acreditados, sobre todo con médicos del Hospital de León, aunque en Ponferrada también hay algún acreditado», por lo que «se va a seguir trabajando en ello». «Desde la ULE no pensamos que esto sea dejar tirado al Campus de Ponferrada, sino hemos hecho todo lo posible para que haya un grupo de 20 estudiantes a partir de cuarto curso», finalizó la rectora.