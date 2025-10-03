Ponferrada registra 300 detenciones policiales en un año y bajan los delitos

Ponferrada sigue siendo una ciudad segura. Lo decía ayer el comisario de la Policía Nacional, Roberto Morán, en la fiesta del patrono del cuerpo, los Ángeles Custodios, y lo ratificaba el alcalde Marco Morala, quien la situaba entre las más seguras y con menor delincuencia de toda Castilla y León.

El comisario hacía balance y daba una serie de datos que venían a corroborar el descenso del índice de delincuencia en la ciudad, así como el aumento del número de detenidos. Roberto Morán señalaba que en lo que va de año se han detenido a más de 300 personas, y con ello, el número de delitos había descendido considerablemente.

Estafas por internet, violencia de género y doméstica son los asuntos que más trabajo dan a la plantilla de la Comisaría de Ponferrada, en donde también se ha detectado un descenso del número de casos relacionados con el tráfico de drogas.

«El balance es positivo. Los buenos resultados nos avalan, proque em comparación con años anteriores el número de ilícitos penales ha descendido a la vez que se ha producido eficacia en la resolución y lo que se ha incrementado sustancialmente ha sido el número de detenciones, lo cual quiere decir que hay bastante actividad policial», señaló el comisario. Se pasó de unas 200 detenciones a las 300 citadas en el último año.

Ahora mismo, lo más preocupante para los agentes policiales nacionales sigue siendo en términos generales, y en Ponferrada también, es la violencia contra la mujer. «Es una lacra que tenemos ahí, que se produce dentro del ámbito familiar o intrafamiliar y que es dificilmente prevenir por parte de la Policía Nacional. Sí que se deberían tomar medidas desde otras instancias educativas y nosotros hacemos lo que podemos con los funcionarios de participación ciudadana, dando charlas en colegios y donde nos requieren», explicó Roberto Morán.

El comisario indicaba que las estafas informáticas son los delitos que también más están creciendo en Ponferrada, puesto que las nuevas tecnologías están mandando y que se producen especialmente en el ámbito doméstico. «Es difícilemente evitable también. Nosotros intentamos con carácter pedagógico enviar alguna nota de prensa de la resolución de algún caso que sirva de ejemplo, para que la gente no entre dentro de esas estafas, pero siguen sucediendo», explicó.

En cuanto a los casos relacionados con el tráfico de drogas, el responsable de la Comisaría asegura que son similares a otros años, aunque ha decendido con respecto a años anteriores. «Han disminuido los ilícitos », resaltó.

En relación con el número de efectivos, el comisario manifestaba que en Ponferrada está bien dimensionado el número respecto al catálogo de puestos de trabajo y ahora mismo la plantilla de la comisaría está en el 98% del catálogo. «Con lo cual, yo creo que no nos podemos quejar», resaltaba Morán. Ahora mismo hay, entre agentes y funcionarios que se dedican a documentación, 180 personas.

En lo referente a los medios disponibles para realizar en buenas condiciones el trabajo policial, el comisario dijo que siempre van a pedir más medios, pero señalaba que con lo que tienen van trabajando y obteniendo buenos resultados. «Son suficientes», concluyó. Preguntado por los retos que se marcan dijo que la gente se sienta segura.

En el acto oficial de la Casa de la Cultura estaban presentes numerosas autoridades, como por ejemplo el presidente de la Diputación de León, el berciano Gerardo Álvarez Courel, así como responsables de la judicatura, como el decano Óscar Hernáiz einvitados de otros cuerpos policiales y fuerzas de seguridad del Estado. En el acto se impusieron nueve condecoraciones con Crus del Mérito Policial con distintivo blanco y una placa de permanencia por más de 35 años de servicio policial.

En la Comisaría de Ponferrada trabajan 180 funcionarios y el comisario Roberto Morán destaca que está bien dimensionada