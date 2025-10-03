Morala pone en marcha un Registro de Interesados en Vivienda Pública

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha emitido un bando en el que anuncia que el Ayuntamiento pone en marcha un Registro de Interesados en Vivienda Pública. Morala ha explicado que esta iniciativa busca conocer el número de potenciales demandantes de Vivienda de Protección Oficial (VPO). «Se trata de dar un paso esencial para contribuir a solucionar las dificultades de acceso a la vivienda en la actual coyuntura económica. El objetivo de este registro es iniciar una acción concertada con la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para facilitar la construcción y entrega de nuevas viviendas para personas con dificultades en el acceso al mercado libre», dice. Considera que la recopilación de esta información es imprescindible para dimensionar la demanda y poder impulsar la promoción y gestión de vivienda.

«Nuestra voluntad política es hacer todo lo posible para facilitar la vida a los vecinos, lo que contribuirá a que hagan de Ponferrada su referencia para sus proyectos de vida y se fije la población. De ahí una orientación especialmente a jóvenes menores de 36 años». Los requisitos mínimos para la inscripción exigen cumplir con los límites de ingresos máximos y mínimos establecidos. Las solicitudes de los interesados podrán presentarse de forma presencial o telemática en el registro del Ayuntamiento de Ponferrada hasta el 15 de octubre de 2025.