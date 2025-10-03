Morán dice que Anderson Batista no se dejó ayudar

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente provincial del PSOE, Eduardo Morán, ha negado que el partido dejara abandonado al ex alcalde de Villafranca, Anderson Batista. Asegura que tanto el partido, como concejales y alcaldes de municipios limítrofes han intentado ayudar a Anderson Batista «pero no se puede ayudar a quien no quiere». También ha desvelado intentos de reconducir la crisis que hubo en su grupo, que fracasaron, dice, por el «endiosamiento» del ex alcalde. El dirigente socialista cree que después de lo ocurrido el ex alcalde de Villafranca del Bierzo debe dejar su acta de concejal y solicitar su baja en el PSOE. Advierte que lo ocurrido «se veía venir». Morán reconoce que el partido se equivocó cuando respaldaron a Anderson Batista tras la crisis que desencadenó el paso de 4 ediles a no-adscritos.