Jornadas gastronómicas del Bierzo: fecha, restaurantes y precios del menú

El Consejo Comarcal del Bierzo celebrará este año las Jornadas Gastronómicas desde el 10 de octubre hasta el 8 de diciembre. El programa fue presentado por el presidente de la comarca, Olegario Ramón y la consejera comarcal de Turismo, Cristina Pérez, quien detallaba que para la presente edición participan 24 restaurantes. Es uno menos que el año pasado, pero son 5 más los establecimientos de restauración que se han sumado a esta iniciativa promocional.

Los precios de este año parten de un mínimo de 22 euros el menú, con libertad de carta, pero teniendo en cuenta que está de por medio la utilización y promoción de los productos alimenticios del Bierzo. Este año se incorpora el sello de calidad de la miel del Bierzo, que conforman así un total de 8 denominaciones o indicaciones geográficas protegidas.

El añopasado, a la hora de hacer balance se indicaba que los restaurantes obtuvieron 100 menús a mayores de los recibidos en la edición precedente. «Se trata de una oportunidad en una época baja para la restauración en la comarca y también para la promoción de los sellos de calidad», decía Ramón. Este año se incorporaba el concurso de dibujo, con 45 escolares para el cartel. Ganó Claudia Fernández Álvarez, de la Inmaculada.