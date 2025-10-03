Diario de León

El arreglo de la CL-631 necesitó 1,2 millones de euros más

La Junta eleva hasta los 3,2 millones el presupuesto del talud en Páramo del Sil

Imagen de archivo del talud que fue desmontado.

Imagen de archivo del talud que fue desmontado.

Redacción
Ponferrada

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha comunicado en el Consejo de Gobierno de ayer el incremento presupuestario de 1.278.455 euros para las obras, declaradas de emergencia, de saneo, acondicionamiento y estabilización del talud en el punto kilométrico 33+300 de la carretera CL-631, en el término de Páramo del Sil. Con este aumento, el presupuesto total de la actuación asciende a 3.277.158 euros.

La obra se ejecutó con carácter de emergencia tras un desprendimiento en mayo de 2024 que obligó al corte total de la carretera, afectando a una vía de gran importancia para la conexión de las comarcas del Bierzo y Laciana y para el tráfico de la provincia de León. A lo largo de la intervención se han adoptado soluciones técnicas avanzadas tras disponer de levantamientos topográficos detallados y acceso seguro a la zona afectada. Esto permitió incrementar el volumen de trabajo respecto a la estimación inicial, ejecutando saneos adicionales del talud, construcción de un vial provisional para mantener el tráfico alternativo y restituyendo la carretera a su situación original, garantizando la seguridad de los usuarios y la estabilidad de la ladera. Con esta actuación, ya concluida, la Junta reafirma su compromiso con la protección de las infraestructuras estratégicas y la seguridad de los ciudadanos, culminando con éxito una obra que ha requerido una intervención compleja en condiciones técnicas difíciles.

