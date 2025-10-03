Buscan a un joven de 15 años desaparecido el pasado martes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un adolescente de 15 años desaparecido en el municipio de Ponferrada. Su familia lo echa en falta desde el pasado martes, 30 de septiembre y ayer jueves 2 de octubre no se sabía nada de él.

Según han informado familiares del joven a través de redes sociales, la última vez que se le vio fue en la calle El Hierro, en Ponferrada, aunque algunos testimonios apuntan a que podría encontrarse en la zona del barrio ponferradino de Cuatrovientos. La familia ha presentado la denuncia ante las autoridades y también solicita la colaboración ciudadana por si añguien puede aportar algún dato para dar con su paradero, por lo que ha remitido a la Guardia Civil de Bembibre, que coordina la búsqueda. Hasta el momento, no se descarta que la desaparición haya sido voluntaria, según explican los allegados a las auitoridades, por lo que se prosigue con la búsqueda al tardar tantois días sin saber nada de él.