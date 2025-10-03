El festival circense Sin red acoge 4 funciones y actividades varias

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

La programación artística del festival incluye cuatro funciones, dos de ellas procedentes del programa Circo a escena, impulsado por la Red Española de Teatros y el Ministerio de Cultura. En la Sala Río Selmo será la primera el miércoles 8, a cargo de Maleta Company & Cie Balancetoi, que en Claudette ofrecen un espectáculo de marionetas y malabares creado por esas dos compañías belgas, que homenajea a la vejez, a nuestras abuelas, a esas arrugas llenas de experiencia y paciencia.

El jueves, día 9, en el Bergidum, se presenta Mar, o cómo sobrevivir a un tsunami, una pieza que ha obtenido premios como el Talía a la Mejor Música original, el de Mejor espectáculo nocturno en Feten 2024 o el Lorca al Mejor espectáculo de circo 2024.

Dentro del programa del encuentro CircoRed, el mismo jueves, a las 19 horas, se ofrece el espectáculo de funambulismo Circo Combucha de la Compañía Henriko, en la acera del Bergidum y, al acabar la función, se entregarán los premios CircoRed, que reconocen buenas prácticas y presencia del circo en programaciones estatales. El festival Sin Red y el Teatro Bergidum son candidatos en la categoría de buenas prácticas en programación y en inclusión del circo en programaciones multidisciplinares, respectivamente.

Chicharrón Circo Flamenco presentará el viernes Empaque, un espectáculo que une circo y flamenco para hablar sobre la identidad y que fue Premio al Mejor Espectáculo de Noche en Feten 2025. Por último, la compañía local Maintomano presentará el sábado su nuevo trabajo Siéntese, una visión con humor de la tarea tan patética que es el acto de esperar, cada vez mas en boga en el mundo actual.