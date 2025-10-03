El arquitecto ponferradino Fran Balado gana el concurso para remodelar las oficinas de Tvitec

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El joven arquitecto ponferradino Fran Balado ha resultado ganador del concurso de ideas convocado por Tvitec para la remodelación de sus oficinas centrales en Cubillos del Sil (León). Su proyecto Baw Balado mereció el reconocimiento unánime del jurado que evaluó las más de 20 propuestas que se presentaron. Balado, 30 años, que tiene su estudio Baw, en Ponferrada, estudió Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid.

La propuesta para la remodelación de las oficinas de Tvitec combina con maestría los nuevos flujos de trabajo y usos propuestos para la futura intervención con la fachada, una especie de catálogo de todos los usos y soluciones del vidrio arquitectónico. Balado recibió el cheque del primer permio, dotado con 3.000 euros, en las oficinas de Tvitec de manos del director de Comunicación de la empresa, Roberto Arias.