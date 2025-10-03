Ponferrada recibe 6,8 M€ para acometer un plan de desarrollo urbano de 11,4 M€

La Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda ha seleccionado un paquete de proyectos de desarrollo urbano sostenible, presentado por el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada que dirige el alcalde Marco Morala, y lo ha dotado con una partida de 6.852.532 euros. Estos fondos permitirán a Ponferrada desarrollar una inversión pública de 11,4 millones de euros en total, teniendo en cuenta que deberá abordar la financiación propia de unos 4,5 millones de euros. El dinero será invertido en proyectos para el municipio y la ciudad, que no han sido dados a conocer en detalle, pero que según avanzan desde el equipo de gobierno estarían relacionados con mejoras de iluminación y señalización para el castillo, eficiencia energética en colegios y cubiertas de pabellones depòrtivos y algo destacable, como podría ser cubrir el tramo urbano del canal de Cornatel que atraviesa parte de la ciudad en su zona alta.

La buena noticia hizo que el alcalde Morala se alegrase y se mostrase muy satisfecho por el logro de esta inclusión en el paquete de ayudas Feder, al tiempo que agradecía el trabajo de la teniente alcalde, Lidia Coca y del técnico municipal José María Beltrán, que fueron parte de los artífices de la petición cursada. «Habíamos presentado al Ministerio de Hacienda nuestro proyecto «Ponferrada inspira» con la intención de encontrar un respaldo financiero que complemente el esfuerzo presupuestario del Ayuntamiento, que es en definitiva aprovechar el dinero de los ponferradinos para acometer mejoras tangibles en distintas partes del municipio. Esa ayuda se concreta inicialmente en esta adjudicación provisional nada menos que en una ayuda de seis millones de euros, prueba de que nuestro proyecto no solamente era bueno, sino que sitúa a Ponferrada en la vanguardia del desarrollo urbano sostenible», dice el alcalde.

La petición de Ponferrada ha superado el proceso de valoración de una convocatoria que recibió 379 solicitudes a nivel nacional. «Creo que este respaldo financiero es la demostración de que el trabajo constante y callado termina dando sus frutos y es mucho mejor que anteriores intentos de conseguir en las redes un titular que luego no traía inversiones efectivas al municipio». Por su parte, la teniente alcalde, Lidia Coca explicaba que «esta ayuda financiera va a permitir desarrollar importantes acciones de las que próximamente daremos cuenta detalladamente, pero que responden al objetivo de hacer crecer Ponferrada de forma equilibrada en distintos tipos de infraestructuras y en diferentes barrios».

El teniente alcalde de Ponferrada, el bercianista de Coalición por el Bierzo, Iván Alonso, se mostró especialmente satisfecho por el logro de conseguir una partida tan importante de millones (6,85) para acometer proyectos de infraestructura urbana sostenible en la ciudad y en sus barrios. Dice Iván Alonso que fue un gran trabajo de este equipo de gobierno , dado que se concurría con un proyecto muy ambicioso de más de 11 millones y para el que se acaban de conceder casi 7 millones.

«Estamos hablando de proyectos muy importantes que aunaba el patrimonio, el castillo . Por su puesto con esos 2 millones de euros que no habíamos obtenido en otra subvención muy importante para la eficiencia energética, con la iluminación, la señalización interior del castillo. También había otros proyectos importantes como cubrir el canal de Cornatel o el tema de las cubiertas de gran parte de los edificios y pabellones de Ponferrada. Por lo tanto, muy satisfechos», manifestaba Alonso.

En este sentido adelantaba que, «en cuanto se sepa la concreción de los hitos principales trabajaremos en buscar esa cofinanciación por su puesto. Estamos muy satisfechos en lo que va a suponer un revulsivo para Ponferrada, para su municipio». En los próximos días se detallarán cada uno de los proyectos.

Por parte del PSOE de Ponferrada también hubo reacción. En una nota de prensa se centra más en la visión política de dónde viene la ayuda. En el comunicado, se indica que «el portavoz del Grupo Socialista señala que esta inversión desmonta, una vez más, el discurso del alcalde de Ponferrada, que insiste en que ‘solo la Junta invierte en Ponferrada’. La realidad es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho posible que Ponferrada reciba la mayor inyección de recursos de los últimos años, sumando este apoyo a los fondos de Transición Justa, que ya han permitido financiar proyectos como el llamado por el equipo de gobierno C2IET». Olegario Ramón subraya que este logro «no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante de los cargos públicos y orgánicos del partido, que han defendido con firmeza las necesidades».