Carracedelo se alza como ejemplo pionero en desbroces preventivos

El Ayuntamiento de Carracedelo, municipio eminentemente agrícola, tiene más de 200 kilómetros de caminos y este año se han desbrozado más de un millón de metros lineales de esos caminos. El dato lo daba este viernes el alcalde, el popular Raúl Valcarce, quien mostraba una flota de tractores, motoniveladora y otra maquinaria como punta de lanza de una campaña de trabajo pionera en la comarca, que ha permitido salir airosos de la amenaza de los incendios forestales. La cifra del millón de metros lineales desbrozados sale del hecho de que a cada camino hay que aplicarle como mínimo cuatro pasadas, dos por cada lado, con cunetas y demás. Valcarce dijo que también han desbrozado y hecho mantenimiento en las carreteras de la Diputación, que son cinco en el municipio. Como mínimo acometen cuatro desbroces al año.

Presentación del plan de desbroces y actuaciones con maquinaria en Carracedelo por parte del alcalde.LUIS DE LA MATA

«Es un trabajo ímprobo, un esfuerzo importante para el Ayuntamiento que presido, pero que se ve reflejado por el extraordinario trabajo que hacen nuestros operarios municipales y hoy Carracedelo puede presumir de tener un equipo humano y técnico impresionante, con personas polivalentes, que llevan motoniveladora, tractor, cargadora y es gente acostumbrada a trabajar», manifestaba el alcalde. Este año, han puesto en marcha una campaña de concienciación para los habitantes del municipio, también pionera en la zona, con un trabajo que ha permitido que el municipio cuente con los perímetros urbanos perfectamente desbrozados. Valcarce dijo que los propietarios de fincas han respondido muy bien a la obligación de mantener limpias las fincas rústicas.

El Ayuntamiento ha hecho una campaña administrativa de comunicación a los dueños de fincas que tienen sus parcelas sin desbrozar. Se lo comunican, dan un plazo de 15 días y luego es cuando el Ayuntamiento actúa si no lo hace el propietario del terreno sucio.

De esta forma, el Ayuntamiento de Carracedelo ha actuado en unas 54 hectáreas, en 111 parcelas y que pertenecen a más de 80 propietarios. Esto supone que el Ayuntamiento tiene una carga administratiova que se va a generar a través de una ordenanza, que ya tienen en marcha y con la que el Ayuntamiento va a recaudar dinero para equilibrar el gasto en estas tareas de limpieza.

También hay un plan de actuación en situaciones de riesgo ante los incendios, que es lo que ahora han exigido a los ayuntamientos. Carracedelo ya tiene la guía técnica en marcha y tras el requerimiento de la Fiscalía a los más de 100 municipios de la provincia, el Ayuntamiento que dirige Raúl Valcarce ya se adelantó en este plan de prevención. El regidor agradeció a la Junta el esfuerzo hecho este año con el tema de los incendios y recordó que Carracedelo se puso a disposición de la Consejería con su agrupación de Protección Civil, que hicieron más de 4.500 kilómetros, con 8 personas turnándose en diversas labores de ayuda. Carracedelo ha sido un municipio colaborador, por ejemplo con el de Oencia ante los fuegos devastadores.

El alcalde de Carracedelo también destacó que en un mes podrá haber nueva normativa de la Junta para permitir a los ayuntamientos entrar en las fincas particulares a desbrozar sin tanta carga burocrática, en caso de que los propietarios hagan caso omiso a los requerimientos de limpieza. Ahora mismo se pierde mucho tiempo en trámites burocráticos de avisos y respuestas.