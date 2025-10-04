Familias de Cubillos reclaman la ampliación del colegio

Un grupo de familias de Cubillos del Sil emitía este sábado un manifiesto de preocupación por la situación actual del colegio rural agrupado de la localidad, dado que estiman que desde hace varios cursos presenta «una evidente falta de espacio para atender adecuadamente a todo el alumnado». En un escrito aseguran los afectados que el crecimiento de la población infantil y el aumento de matrículas hacen que las aulas, servicios e instalaciones resulten claramente insuficientes, lo que repercute de manera directa en la calidad de la enseñanza, en la organización escolar y en el bienestar de sus hijos. Ante esta situación solicitan que el Ayuntamiento de Cubillos y la Junta «cierren un acuerdo inmediato para la ampliación del colegio». Piden que se destinen los recursos necesarios para garantizar una solución rápida y eficaz, para ejecutar el proyecto sin más demoras. También que les informen con transparencia del calendario de actuaciones previstas. «Estamos convencidos de que la educación es un derecho fundamental y que la mejora de nuestro colegio redundará en beneficio no solo de nuestros hijos e hijas, sino también del futuro de todo el municipio», indican.

Del mismo modo, hacen una advertencia: «En caso de no obtener respuesta satisfactoria en un plazo razonable, las familias nos veremos en la obligación de tomar medidas más serias y visibles de protesta, con el fin de defender el derecho a una educación pública de calidad para nuestros hijos e hijas». Destacan que esta demanda no es nueva: "Llevamos tiempo solicitando soluciones y reclamando

una respuesta clara por parte de las administraciones competentes". Y terminan indicando que este escrito "constituye, por tanto, un último aviso" antes de movilizarse.