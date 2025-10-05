Los pantanos cierran año hídrico con el 12% más de media histórica

Este 2025 pasará a la historia de la comarca del Bierzo como el año del desastre monumental de los incendios forestales, pero también por ser un ejercicio muy bueno para las reservas de agua de sus embalses o pantanos. La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha hecho balance del ciclo hidrológico anual y los datos que dan son buenos.

El año hidrológico 2024-2025 termina con los embalses al 67,16% de su capacidad, lo que supone un 12,45% por encima de la media histórica de registros generales. Fue un verano seco y en la memoria selectiva da la sensación de que no ha llovido desde hace mucho tiempo, sin embardo el balance de agua disponible es muy bueno. Dicen desde la Miño-Sil que, a pesar de que las precipitaciones han sido escasas en los últimos meses, de junio a septiembre, «la reserva de agua embalsada se encuentra en máximos para la fecha»— Tanto los niveles piezométricos como los caudales fluyentes en los ríos de la Demarcación se mantienen en valores en torno al promedio histórico para esta época del año», ha remarcado el presidente de la Confederación, José Antonio Quiroga.

A día de ayer sábado 4 de octubre, el embalse de Bárcena estaba al 67,62% de capacidad de su volumen, teniendo en cuenta que ha pasado todo el verano sin llover.

Desde el 1 de octubre de 2024, registró en la Demarcación Miño-Sil una precipitación acumulada anual media de 1.036,4 l/m2, un 9,5 % por debajo de la media histórica de referencia, serie 1980/81 — 2017/18 que presenta un valor promedio de 1.144,8 l/m2. En consecuencia, la precipitación del año hidrológico 2024/25 puede ser categorizada cómo «normal»; analizando la distribución mensual, pueden destacarse los meses de enero y abril como muy húmedos; octubre húmedo; marzo y mayo normales; noviembre, febrero y septiembre secos; y diciembre, junio, julio y agosto muy secos.

Debido a esta distribución de la precipitación anual los eventos de avenida han sido de baja entidad y no han producido daños materiales destacables. Los principales eventos han sido el 19 — 21 de octubre, 26 — 31 de enero y 19 — 21 de abril. Respecto al agua embalsada en la Demarcación, los embalses de la cuenca Miño-Sil y Limia se encuentran al cierre del año hidrológico (29/09/2025) al 67,16 % de su capacidad máxima. Este volumen es un 2,98 % mayor que la cantidad de agua embalsada hace un año, 64,17 %, y un 12,45 % mayor que el llenado promedio histórico en estas fechas, 54,71 %. «A pesar de que la precipitación anual ha sido inferior a la media, el volumen actual a fin de año hidrológico representa el valor más elevado de la serie histórica (1999/00-2023/24). Este alto valor es consecuencia de la menor tasa de descenso de la reserva de agua embalsada registrada desde junio, debido a una menor demanda de su uso para producción energética», dice la Confederación. En lo relativo a los caudales circulantes en la Demarcación, a cierre de año hidrológico, 30 de septiembre, se encuentran en valores próximos al promedio histórico un 1,6 % por debajo. Al cierre del año hidrológico anterior, 2023/24, los caudales estaban un 95,4 % por encima del promedio histórico.