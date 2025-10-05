Éxito de los cortos bercianos en el 23 Festival de Cine

Ponferrada avanza en la celebración de la 23 edición de su Festival Internacional de Cine, al que se han presentado este año ni más ni menos que 1.160 películas procedentes de 39 países. Los interesados deben saber que todas las proyecciones celebradas en el salón de act6os de la Biblioteca Municipal Valentín García Yebra de Ponferrada son gratuitas, salvo las de cine infantil a 2 euros con la ayuda de Cines la Dehesa.

Desde el pasado jueves se vienen proyectando diferentes ciclos, como el nuestro cine de siempre o el actual, visionado el pasado viernes, con películas actuales rodadas en el Bierzo o por autores bercianos, con cortometrajes. «La otra cama», de Iván Ares; «Sacrificio», de Tatyana Galán; o «Mapa de la geografía emocional», de Julu Martínez y Candela Megido; así como «Yo, mi, me, conmigo», de Alicia Van Assche, hicieron disfrutar al público, que abarrotaba la sala en la jornada del viernes.

El trabajo de creadores bercianos cuajó y había público en Ponferrada de todas las partes del Bierzo. «La otra cama» tiene como productora a la asociación cultural Vagalume de Villadepalos, con un largo elenco de intérpretes de la comarca.

«Mapa de geografía emocional» tiene como director a un nativo de Torre del Bierzo, a Julu Martínez. «Sacrificio es obra de la ponferradina Tatyana Galán— Y en el caso de «Yo, mi, me, conmigo tiene como productora ponferradina a Biglittle Eyes. El festival de cine de Ponferrada, que con maestría dirige desde hace ya muchos años Antonio Donís, no sólo se ha consolidado como un atractivo cultural importante para la ciudad y el Bierzo, sino que es una oportunidad de proyección de artistas y cineastas del Bierzo, en un ciclo de cine internacional.

El sábado 4 era turno para el largometraje «Guerrillero», de Joan Gamero, y «Cicatrices negras», dirigida por Daniel Cuellas. Este domingo no habrá proyecciones, pero el lunes sí.