San Cristóbal pide el arreglo íntegro de la carretera

Los vecinos de San Cristóbal de Valdueza, pueblo de montaña perteneciente al municipio de Ponferrada, vuelven a pedir que se arregle en su totalidad la carretera que da acceso a la capitalidad de la comarca y al alto del Morredero. Con la llegada de la Vuelta Ciclista a España en septiembre se asfaltaron varios metros en zonas de curva para el paso de camiones de la comitiva deportiva, pero no la totalidad del vial que llega al pueblo. La carretera presenta un asfaltado deficiente y a los vecinos les gustaría poder transitar por un vial con un firme no peligroso.