El enlace del vial de la pizarra se retrasa 6 años, el doble de lo pactado

En septiembre de 2019 se colocaba la primera piedra de la bautizada como carretera de la pizarra, que enlazaría la actual Nacional 536 (la que parte de Ponferrada por Puente de Domingo Flórez hasta el Barco de Valdeorras), con la Nacional 120, la que sale del Bierzo hacia la provincia de Orense por la Barosa. Son apenas 5,6 kilómetros que comunicarán la N-536 y la N-120, con la construcción de un viaducto sobre el róio Sil y un túnel en la montaña del Serro. Desde aquel septiembre de 2019 han pasado ya seis años y los plazos siguen sin cumplirse. De hecho, el plazo de ejecución de la obra firmado entra las empresas adjudicatarias y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible era de 36 meses (3 años) y ya han pasado el doble, seis años. Durante este tiempo, los diputados populares de la zona gallega orensana limítrofe con el Bierzo han presentado varias interpelaciones parlamentarias, pero las respuestas recibidas han sido siempre un tanto ambiguas y sin concretar una fecha de finalización de las obras. «Ante los trabajos que faltan por ejecutar no es posible dar una fecha concreta de finalización», dice textualmente el escrito de «Respuesta del Gobierno». El 12 de marzo de este mismo año también indicaban en respuesta escrita del Congreso que debido a un modificado de las obras en la conexión los retrasos se deben «a la aparición de imprevistos de tipo geotécnico», con soluciones técnicas adicionales. De esta manera los diputados populares se han quejado y han criticado los retrasos. Ayer, el alcalde del Barco decía en La Región que se ha retomado los trabajos.