El primer ministro de Cabo Verde visita Ponferrada con el titular de fomento empresarial

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, con el primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, este lunes en el consistorio de la capital berciana.LUIS DE LA MATA

El primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, visitó este lunes en el Ayuntamiento de Ponferrada al alcalde, Marco Morala, con el que compartió una reunión de trabajo, de intercambio y acercamiento cultural y comercial ante la importante comunidad de compatriotas caboverdianos que trabajan y viven en el Bierzo (Sólo en Ponferrada son más de cien). En el encuentro estaba también Eurico Monteiro, que es el ministro de Promoción, Inversiones y Fomento Empresarial, y a la vez responsable de la cartera de Modernización del Estado y Administración Pública. Junto a ellos estaba presente en la visita la secretaria de Estado de Negocios Extranjeros y Comunidades, Miriam Vieira, dándole así también un marcado interés de estrechar lazos de posibles relaciones comerciales y de negocios.

Recepción en el despacho de la alcaldía de Ponferrada con la delegación del primer ministro y resto del elenco gobernativo de Cabo Verde.LUIS DE LA MATA

Ulisses Correia, que ahora es primer ministro desde el 2016, conoce bien lo que es la política municipal, dado que también fue alcalde de la capital del país, Praia. "Se trata de un intercambio fundamentalmente relacionado con la comunidad caboverdiana, de integración y de participación en la economía del municipio y estabilizar buenas relaciones con Cabo Verde", resumía el primer ministro a preguntas de los periodistas.

Llegada del primer ministro de Cabo Verde a la plaza del Ayuntamiento, recibido por el alcalde de Ponferrada.LUIS DE LA MATA

La agenda de trabajo en esta visita era de mantener contacto protocolario esencialmente, y de "reforzar esta relación entre Cabo Verde, España y Ponferrada".

El primer ministro destacó que es conocedor de que a los caboverdianos también se les llama aquí, en la comarca, "cabobercianos" y resaltaba que buena parte de ellos tienen también la doble nacionalidad caboverdiana y española. "Existe una integración plena y económica, social y cultural", dijo Ulisses Correia.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada Marco Morala, tras dar la bienvenida al primer ministro y a los otros ministros y representantes gubernativos que le acompañan , manifestó que los caboverdianos es una comunidad que reciben siempre "con los brazos abiertos". "Ponferrada es una ciudad acogedora y solidaria, que integra, una ciudad intercultural, y me gusta poner como ejemplo de integración a la comunidad caboverdiana", señalaba el mandatario municipal. Hoy hay en Ponferrada 102 compatriotas caboverdianos. "Son un ejemplo de integración y ejemplo para todos de trabajo, de honradez y por lo tanto son un referente. Vamos a estrechar lazos como bien señala el señor primer ministro y durante este mandato han estado otros mandatarios de Cabo verde, incluso el señor presidente del Gobierno de Cabo Verde y vamos a continuar profundizando en estas relaciones. No van a ser sólo económicas o culturales. Yo creo que son unas relaciones marcadas por una transversalidad que toca a todos los ámbitos posibles", manifestaba Marco Morala.