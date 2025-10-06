Ponferrada acoge la asamblea provincial de delegados de Comisiones Obreras

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Bajo el lema “Nuevos retos, misma lucha”, Comisiones Obreras (CCOO) llevará a cabo el jueves 9 de octubre una asamblea provincial de delegados en el Auditorio Antracita de La Térmica Cultural (Ponferrada). El acto comenzará a las 11:00. Previamente, Unai Sordo, secretario general de CCOO y Ana Fernández de los Muros, secretaria general de CCOO Castilla y León, atenderán a los medios de comunicación.

El encuentro servirá para analizar la situación económica, social y laboral del Bierzo y de la provincia de León, y “reivindicar un futuro para esta tierra”, así como para abordar los principales retos sindicales de los próximos meses, entre ellos la reducción de la jornada laboral, la negociación colectiva, la mejora del empleo público y la defensa de los servicios esenciales.

En la asamblea intervendrán Unai Sordo, secretario general de CCOO; Ana Fernández de los Muros, secretaria general de CCOO Castilla y León; Elena Blasco, secretaria general de CCOO León; y Roberto Echegaray, secretario general de CCOO El Bierzo. Por la tarde, se celebrará en la sede del sindicato en Ponferrada un acto de inauguración del nuevo salón de actos, recientemente remodelado y dedicado a la memoria del sindicalista berciano Alfredo Peláez, figura destacada en la historia de Comisiones Obreras en la comarca.