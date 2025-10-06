La brigada de obras de Ponferrada renueva señalización y mobiliario urbano

Trabajos en la avenida de la LibertadDL

Publicado por ICAL Ponferrada Creado: Actualizado:

La brigada de obras de Ponferrada renovó señalización y mobiliario urbano de la ciudad con el objetivo de seguir mejorando los espacios públicos.

Una de las intervenciones más importantes ha sido el repintado de los pasos de cebra de la avenida Pérez Colino, una zona con una alta circulación de coches y peatones.

La intervención se realizó con rapidez para interceder lo menos posible en la circulación de esa vía, mejorando la seguridad y visibilidad.

Asimismo, los operarios trabajaron en el lijado y barnizado de varios bancos y maceteros, incorporando también nuevos elementos.