Correos lanza en El Bierzo una campaña para enviar castañas

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Correos vuelve a activar en la comarca del Bierzo su campaña especial para el envío de castañas, conocidas como el oro marrón, para que los residentes en la región puedan mandar este producto con denominación de origen protegida, y uno de los más apreciados en el mercado globalizado actual, a cualquier punto de la Península Ibérica. Hay que tener en cuenta y poner en valor que gran parte de los castaños bercianos superan los 100 años de vida. Este servicio estará disponible hasta el 30 de noviembre en las oficinas de Bembibre, Cacabelos, Camponaraya, Fabero, Ponferrada (las dos que hay en la capital comarcal) y Villafranca del Bierzo. Esta promoción también funcionará como activa en dos ciudades no bercianas: la capital lacianega de Villablino y la valdornesa de La Bañeza.

Además de la expedición desde las oficinas, los vecinos de estas localidades también podrán gestionar los envíos directamente desde su hogar, a través de sus carteros rurales. Los usuarios podrán introducir en el paquete la cantidad de producto que deseen, con la recomendación por parte de la empresa estatal de que las castañas estén bien secas. Correos ofrece un precio reducido, con descuentos respecto a la tarifa estándar de esta modalidad de paquetería.

Al ser un producto alimentario, el servicio de Correos está diseñado para garantizar una entrega rápida y eficaz. La admisión se realizará los primeros cuatros días de la semana, es decir, de lunes a jueves, con el objetivo de asegurar que las castañas lleguen en óptimas condiciones y que no se pasen varios días paradas en alguna plataforma logística. El cliente puede elegir el lugar de entrega entre diversas opciones disponibles (domicilio, empresa, local comercial, oficina de Correos, etc.) y el servicio incluye notificaciones por mensajería SMS y por correo electrónico para el destinatario. Además, todos los envíos cuentan con un seguro especial incluido.