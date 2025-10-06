La Uned y el Instituto de Estudios Bercianos organizan un simposio sobre Álvaro de Mendaña

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Las jornadas Álvaro de Mendaña y la Era de los descubrimientos, nuevas perspectivas se celebrarán en el Complejo Rock Suites – La Peña, en Congosto (León), los días 17, 18 y 19 de octubre de 2025. Su objetivo es acercar al público la figura de uno de los grandes navegantes del siglo XVI, nacido en dicho pueblo en 1542, y cuya trayectoria se inscribe en el marco de la expansión española en el océano Pacífico. La vida de Mendaña y sus expediciones constituyen un capítulo fundamental de la historia de la exploración marítima, en un tiempo en que las monarquías ibéricas competían por el control de nuevas rutas y territorios. Mendaña dirigió dos importantes viajes que permitieron el reconocimiento de vastas áreas del Pacífico sur y la incorporación de nuevas islas a los mapas europeos.

Sus expediciones, dos de ellas organizadas desde el virreinato del Perú, revelan tanto la audacia de los exploradores como las dificultades materiales, políticas y humanas que acompañaban a la navegación oceánica. La búsqueda de las míticas islas Salomón, la tentativa de colonización en las Islas de la Santa Cruz y la interacción con las poblaciones indígenas plantean cuestiones clave sobre el encuentro de culturas y los límites del proyecto imperial en el Pacífico. Estas jornadas proponen revisar su figura desde nuevas perspectivas, atendiendo no solo a la dimensión épica de los descubrimientos, sino también a las realidades sociales y culturales que marcaron la empresa. Se abordarán, además, los vínculos entre la biografía personal de Mendaña y el contexto global de la monarquía hispánica, inmersa en una era de exploración, ciencia y expansión marítima. Con este encuentro se busca reconocer la relevancia histórica de un hijo de Congosto que, en pleno siglo XVI, contribuyó a ampliar los horizontes del mundo conocido, situando al Bierzo en el mapa de la historia universal de los descubrimientos.

La convención se inaugurará el 17 de octubre de 2025 a las 18:00, con una bienvenida de las autoridades, una actuación de la Polifónica bembibrense y un vino español. Los organizadores de esta exposición son la Uned de Ponferrada, a través de su Cátedra de Desarrollo Sostenible, y el Instituto de Estudios Bercianos (IEB) en colaboración con el Ayuntamiento de Congosto, mientras que está comisariada por Vicente Fernández Vázquez y Francisco Balado Insunza y realizada por Rici Comunicación.