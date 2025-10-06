Oncobierzo crea un cartel reivindicativo para las marquesinas de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Plataforma Oncobierzo ha puesto en marcha una nueva campaña de sensibilización en las marquesinas de los autobuses de Ponferrada, para mantener viva su reivindicación sobre las necesidades del Hospital del Bierzo. La iniciativa plantea una reflexión a la ciudadanía bajo la cuestión de si «El Bierzo está ganando o El Bierzo está perdiendo».

Desde la plataforma destacan algunos avances, como la incorporación de un nuevo oncólogo que eleva la plantilla del servicio a cuatro especialistas de los seis que debería tener. Sin embargo, advierten de que “aún queda camino por recorrer” y señalan como déficits persistentes la falta de pediatría quirúrgica o la escasez de anestesistas.

En los mensajes colocados por distintos puntos de la ciudad, Oncobierzo insiste en que “la situación ha mejorado en oncología, pero la plantilla sigue sin estar completa”. Su portavoz, José Miguel Abella, recalca que “siguen faltando anestesistas y tampoco hay cardiólogos suficientes”, por lo que la reivindicación continuará “hasta que no se dote al Hospital del Bierzo de todo lo que necesita”. La campaña busca mantener el debate público sobre la calidad asistencial en la comarca y recordar que, a pesar de los avances, persisten carencias estructurales que afectan al servicio sanitario del Bierzo.