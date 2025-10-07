Se presenta la 1ª Quedada de ‘Senda de los Bosques del Año’

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación El Zofreral, Fabián Thiery, ha visitado el Soto de Villar de los Barrios, donde fue recibido por Nicolás de la Carrera, de la asociación Bierzo Vivo. El objetivo fue presentar la 1ª Quedada de la Senda de los Bosques del Año, un evento que une a dos de los bosques más emblemáticos del Bierzo, reconocidos con este galardón en los dos últimos años: el Soto de Villar de los Barrios (Ponferrada) y el Zofreral (alcornocal) de Cobrana (Congosto).

Según explicó Fabián Fernández: “Estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de este proyecto, organizado por el Festival Villar de los Mundos, que une no solo nuestros bosques, sino también nuestras asociaciones. Queremos que sea el inicio de muchas actividades conjuntas para revitalizar el medio rural, promover nuestros recursos naturales y culturales, y demostrar que el Bierzo tiene futuro. Además, tras los incendios que este verano devastaron buena parte de nuestros montes, sentimos que debemos pasar a la acción. Los pueblos del Bierzo y de la España vaciada no pueden esperar eternamente a que las instituciones reaccionen. Este hermanamiento es una forma de recordar que el desarrollo rural, la gestión sostenible del territorio y la lucha contra el abandono son esenciales para mantener viva nuestra tierra.”

Por su parte, Nicolás de la Carrera quiso agradecer la implicación en este proyecto de la empresa de eventos deportivos La20veinte, la ONG Bosques Sin Fronteras y el grupo editorial Desnivel, que ha promovido la iniciativa y publicará el próximo mes un especial en la revista Grandes Espacios dedicado a esta ruta y a los Bosques del Bierzo en otoño, tras los incendios de este verano.

La 1ª Quedada de la Senda de los Bosques del Año se celebrará el sábado 11 de octubre, con salida a las 10:00 desde la Peña Congosto y llegada a Cobrana, tras recorrer 25 kilómetros en descenso por senderos que atraviesan la Ruta de los Canteros y los Barrios de Salas, finalizando en el Soto de Villar de los Barrios.